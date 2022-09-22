2022/09/22 | 17:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت نقابة الصحفيين العراقيين، اليوم الخميس، تكريم نقيبها مؤيد اللامي، بجائزة الرواد على مستوى الوطن العربي.وقالت النقابة في بيان تلقاه/المركز الخبري الوطني/، إنه “بحضور وزراء الإعلام العرب في اجتماعهم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تكريم مؤيد اللامي بجائزة الرواد على مستوى الوطن العربي المركز الخبري الوطني.

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