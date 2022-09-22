رفضت ارتداء الحجاب.. إلغاء مقابلة الرئيس الإيراني مع مذيعة CNN كريستيان أمانبور

2022/09/22 | 17:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرى إلغاء مقابلة كان من المقرر أن تجريها مذيعة CNN كريستيان أمانبور مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك بعدما رفضت أمانبور طلبا تقدم به فريق الرئيس الإيراني في آخر لحظة بارتدائها الحجاب، خلال المقابلة، المزيد من التفاصيل حول ما حدث مع كريستيان أمانبور.

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