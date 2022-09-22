2022/09/22 | 17:57 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شكوى رسمية تتهم فيسبوك وإنستغرام بمراقبة مستخدمي هواتف "أبل" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/22 | 17:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شكوى رسمية تتهم فيسبوك وإنستغرام بمراقبة مستخدمي هواتف "أبل") نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شكوى رسمية تتهم فيسبوك وإنستغرام بمراقبة مستخدمي هواتف "أبل") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).