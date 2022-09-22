الكاظمي يلتقي الأمين العام لحلف شمال الأطلسي في نيويورك

2022/09/22 | 18:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

التقى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، في نيويورك الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "الكاظمي التقي الأمين العام لحلف شمال الأطلسي في مدينة نيويورك".

وفي وقت سابق، التقى الكاظمي بالعديد من الشخصيات المهمة في مدينة نيويورك من ضمنهم الأمين العام لجامعة الدول العربية، احمد ابو الغيط، والعاهل الاردني الملك، عبدالله الثاني ابن الحسين.

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