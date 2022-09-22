في احتفالية كبيرة.. تكريم نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي بجائزة الرواد على مستوى الوطن العربي

2022/09/22 | 18:03 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت نقابة الصحفيين العراقيين، اليوم الخميس، تكريم نقيبها مؤيد اللامي، بجائزة الرواد على مستوى الوطن العربي.

وقالت النقابة في بيان أنه “بحضور وزراء الإعلام العرب في اجتماعهم المنعقد في القاهرة وفي احتفالية كبيرة وبمشاركة كبار الكتاب والصحفيين المصريين والعرب منح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري الذي يرأسه الكاتب كرم جبر، نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي جائزة الرواد، تثمينا لجهوده المتميزة في قيادة نقابة الصحفيين في العراق ورئاسته لاتحاد الصحفيين العرب”.

وأشار البيان إلى أنه “تم تكريم 10 من كبار الكتاب والإعلاميين العرب ضمن جائزة الرواد في الوطن العربي، وهم: عبد الله البقالي من المغرب، وعيسى الشايجي من البحرين، ومحمد العريمي من عمان، والاماراتي محمد الحمادي، وصادق محمد العماري من قطر، وخالد بن حمد المالك من السعودية ومحمد حسن سليمان الداودية من الأردن، ويوسف مارون القصيفي من لبنان، ومحمد سلماوي من مصر و نبيل عمرو من فلسطين”.

ولفت إلى أنه “يعد هذا التكريم الذي جاء على هامش اجتماع وزراء الإعلام العرب المنعقد في القاهرة تقديرا للجهود المضنية التي يقوم بها نقباء الصحفيين العرب وفي المقدمة منهم اتحاد الصحفيين العرب في دعم كل الجهود الرامية للنهوض بالصحافة العربية تقديرًا لدورهم البارز، ولجهودهم المخلصة في دعم مسيرة العمل الصحفي في الوطن العربي، و دورهم الفاعل في خدمة قضايا الوطن العربي، واعترافًا بجهودهم وعطائهم وتأريخهم في تعزيز دور الصحافة، وترسيخا لإعلاء قيمة العمل”.

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