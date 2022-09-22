تنفيذ عمليات مشتركة من الحشد الشعبي والجيش جنوب الموصل

2022/09/22 | 18:03 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفّذت قطعات من قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، اليوم الخميس،عملية أمنية مشتركة مع الجيش في المحافظة.

وقال بيان لإعلام الحشد، ان “قطعات الحشد متمثلة بمديرية المتفجرات والاستخبارات والطبابة وأقسام قيادة العمليات من الاستخبارات والعمليات والإعلام وألوية (21، 58) بالاشتراك مع الجيش والشرطة النهرية شرعت بعملية لتفتيش جزرات الزاب الأعلى والكشاف جنوب الموصل”.

واضاف البيان، أن “العمليات الاستباقية في نينوى تتواصل لملاحقة فلول داعش الإرهابي بعموم المحافظة”.

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