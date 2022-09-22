إنتشال جثة طفل في التاسعة من عمره أثناء ممارسته السباحة بنهر الفرات

2022/09/22 | 18:03 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنتشلت الشرطة النهرية التابعة لمحافظة بابل، اليوم الخميس، جثة طفل في التاسعة من عمره، توفي اليوم أثناء ممارسته السباحة بنهر الفرات المار بمدينة الحلة.

وقال مدير إعلام شرطة بابل العميد عادل الحسيني أن “الشرطة النهرية انتشلت جثة طفل في التاسعة من عمره بعد أن أبلغ ذووه عن غرقه أثناء ممارسته السباحة بالنهر مع اصدقائه”.

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