العاهل السعودي يقيل رئيس هيئة حقوق الإنسان

2022/09/22 | 18:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمر الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، الخميس، بإعفاء رئيس هيئة حقوق الإنسان، عواد بن صالح العواد، من منصبه، وتعيين امرأة خلفا له.

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