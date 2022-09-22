التصنيع الحربي تفتتح مصنعاً جديداً للاستخدامات المزدوجة في الفلوجة

2022/09/22 | 18:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افتتحت هيئة التصنيع الحربي، اليوم الخميس، مصنعاً جديداً للاستخدامات المزدوجة في قضاء الفلوجة بمحافظة الأنبار.وقالت الهيئة في بيان ، إن “رئيس هيئة التصنيع الحربي محمد صاحب الدراجي افتتح في الشركة العامة للصناعات النحاسية والميكانيكية احد تشكيلات الهيئة مصنعا للبراميل للاستخدامات المزدوجة في قضاء الفلوجة”.وأكد الدراجي، وفقا للبيان، أن “المصنع تم افتتاحه لإنتاج براميل خزن المواد الغذائية ومخرجات النفط وسوى ذلك من الاستخدامات الأخرى”.وأضاف، أن “هذه المنتجات كانت تستورد الى البلاد بأسعار باهظة للغاية، وتم البدء في هذا المصنع بعمليات الإنتاج بتصنيع عراقي مئة بالمئة، وتوجد حاليا كميات انتاجية كبيرة ومن المؤمل أن توفر حاجتي القطاعين العام والخاص”.وأشار إلى “وجود عدة خطوط إنتاجية بهذا المصنع، ما يدل على قدرة شركات التصنيع الحربي على الانتاج العسكري والمدني، لدعم قطاعات الدولة بالمنتجات التي تحتاجها، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء في تلبية طلبات واحتياجات الوزارات”.ولفت البيان إلى أن الطاقة الإنتاجية لمصنع البراميل تبلغ 64800 برميل سنويا.

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