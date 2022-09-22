2022/09/22 | 18:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في نيويورك، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ.

وقال مكتب الكاظمي في بيان مقتضب، ان “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يلتقي في نيويورك الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ”.

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