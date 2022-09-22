ثلاثة أسماء تتصدر الأعلى أجراً في إحياء حفلة واحدة

2022/09/22 | 18:30 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من أكثر الأمور التي يتساءل عنها الجمهور هي أجور الفنانين، فالبعض يتقاضى مبالغ ضخمة جداً مقابل إحياء حفلة واحدة، فيما تكون أجور فنانين آخرين أقل من غيرها.واليكم كم تبلغ أجور بعض الفنانين.

يعد الفنان عمرو دياب الأعلى أجراً، ويصل أجره مقابل إحياء حفل واحد نحو خمسة ملايين جنيه أي نحو 262 ألف دولار أميركي.

الفنان تامر حسني، هو أيضاً من الأعلى أجراً، اذ حصل على مبلغ قدره 2.5 مليون جنيه مقابل احياء حفل في الساحل الشمالي، أي ما يعادل 131 ألف دولار أميركي، ويليه الفنان محمد حماقي بمبلغ قدره مليوني جنيه أي نحو 105 آلاف دولار أميركي.

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