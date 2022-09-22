المنتجات النفطية: تهريب المشتقات ينشط بفترات لها ارتباط بارتفاع الأسعار العالمي

2022/09/22 | 18:31 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 22 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: قال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب، الخميس 09/22/2022،...

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