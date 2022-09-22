انتشار أمني كثيف.. بغداد اليوم تتجول داخل المنطقة الخضراء (فيديو)

2022/09/22 | 18:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وثقت عدسة (بغداد اليوم)، الخميس، الانتشار الأمني الكثيف داخل المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد.

وكشف مصدر أمني، الخميس، سبب الانتشار المكثف داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "سبب الانتشار داخل المنطقة الخضراء والمناطق المحيطة بها، هي ممارسة امنية (تدريبية) مماثلة للممارسات الأمنية التي حصلت في الرصافة والكرخ قبل أيام".

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