2022/09/22 | 18:41 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تثمينا لجهوده المتميزة.. اللامي يحصد تكريما صحفيا رفيع المستوى من سلطة الاعلام المصري هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/22 | 18:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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