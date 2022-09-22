2022/09/22 | 18:45 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: FO9oN8ygZdg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حسچة اليوم: حمد شابع فشك وحمود شابع صيت!!) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حسچة اليوم: حمد شابع فشك وحمود شابع صيت!!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).