التربية توضح بشأن موعد بدء العام الدراسي وتوزيع الكتب

2022/09/22 | 18:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعجددت وزارة التربية، اليوم الخميس، نفيها تحديد موعد لانطلاق العام الدراسي الجديد، فيما أوضحت الموقف بشأن الكتب المدرسية.وقال المتحدث باسم وزارة التربية حيدر فاروق للعراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "لا توجد طباعة كتب لهذا العام حتى الآن وتعمل وزارة التربية لإيجاد حل بهذا الشأن في الأيام المقبلة وطلبت من المدارس توزيع المُسترجع الصالح للاستخدام مُجدداً على الطلبة".وأضاف، أن "الكتاب الذي يُسلم للطالب (ملك عام) ويجب الحفاظ عليه ليتمكن غيره من استخدامه".وحول موعد بدء العام الدراسي الجديد أكد فاروق أن "وزارة التربية لم تحدد حتى الآن موعد انطلاقته وأكدنا أن هذا العام سيشهد عودة نظام الفصل الأول ونصف السنة والفصل الثاني وتم إلغاء نظام الكورسات وبالنسبة للدراسة عن بُعد فالموضوع يخضع للتقييمات وحسب الموقف خلال العام الدراسي".

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