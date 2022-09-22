2022/09/22 | 18:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني جددت وزارة التربية، اليوم الخميس، نفيها تحديد موعد لانطلاق العام الدراسي الجديد، فيما أوضحت الموقف بشأن الكتب المدرسية.وقال المتحدث باسم وزارة التربية حيدر فاروق للعراقية الاخبارية وتابعه /المركز الخبري الوطني/، إنه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بشرى غير سارة للطلبة من وزارة التربية: لاتوجد طباعة كتب لهذا العام المركز الخبري الوطني.

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