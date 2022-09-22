2022/09/22 | 18:50 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: d31DmJb1u7c

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فهد الجبوري: ماضون بعقد جلسة البرلمان وغايتنا ليس كسر الارادات | بلا أقنعة مع هيفاء الحسيني) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. فهد الجبوري: ماضون بعقد جلسة البرلمان وغايتنا ليس كسر الارادات | بلا أقنعة مع هيفاء الحسيني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).