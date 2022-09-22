2022/09/22 | 18:50 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Cc_0VV48bUA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. معرض أربيل الدولي يختتم أعماله بعد مشاركة محلية ودولية واسعتين) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. معرض أربيل الدولي يختتم أعماله بعد مشاركة محلية ودولية واسعتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).