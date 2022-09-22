المجلس الأعلى: جلسة برلمانية ستُعقد خلال أيام لانتخاب رئيسًا للجمهورية

2022/09/22 | 18:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / كشف المجلس الأعلى الإسلامي، أن جلسة برلمانية ستُعقد خلال الأيام المقبلة لانتخاب رئيس جمهورية العراق.وقال المتحدث باسم المجلس علي الدفاعي في حوار متلفز تابعته إيرث نيوز، إن “الاطار التنسيقي رغم كل الهجمات الإعلامية التي طالته والتي تحدثت عن “وجود انقسام داخلي وعن بديل لمرشحه، اكد للجميع ان مرشحه الوحيد لرئاسة للوزراء […]

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