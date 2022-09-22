ماكرون لـCNN: بوتين ارتكب

2022/09/22 | 19:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون خلال مقابلة أجراها مع شبكة CNN، إنه يعتقد “أن فلاديمير بوتين أصبح تحت الضغط بشكل أكبر بعد الهجوم المضاد ، وبعد التصريحات الواضحة التي أدلى بها الكثير من القادة” ، مشيرًا الى أن بوتين اختار التصعيد عندما أتيحت له الفرصة للسير نحو السلام.

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