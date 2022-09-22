2022/09/22 | 19:12 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احسان عبد الجبار .. يوجه بتثبيت عقود الشركات النفطية والمراكز التابعة للوزارة) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احسان عبد الجبار .. يوجه بتثبيت عقود الشركات النفطية والمراكز التابعة للوزارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).