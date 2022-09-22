تطبيق نظام الـ(GBS) لتعقب الشاحنات الداخلة للبلاد لمنع عمليات التهريب

2022/09/22 | 19:23 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشركة العامة للنقل البري، اليوم الخميس، بتطيق نظام تعقب (GPS) للشاحنات الداخلة إلى البلاد لمعرفة أين تذهب.

وقالت الشركة في بيان، إنها “قامت بتطبيق ميداني لمشروع المنظومة الالكترونية وآلية تطبيق نظام (GPS) على الشاحنات بمشاركة كافة الدوائر ذات الصلة من أجل منع عمليات التهريب أو التلاعب في المال العام الناتج عن استغلال الموافقات الحكومية لغير الغرض الذي منحت من أجله”.

وأضاف البيان، أنه “ستخضع كافة البضائع الخاصة بالمواد المعفاة والمواد الخطرة الكيميائية ومزدوجة الاستخدام وشحنات الادوية والمستلزمات الطبية وشحنات الاسلحة العسكرية وشحنات النقل العابر للدول (الترانزيت) لنظام التعقب، فضلا على وجود غرفة تحكم في مقر الشركة العامة للنقل البري ممثل فيها الدوائر ذات الصله لمتابعة الية التطبيق”.

وأكد أنه “سيكون لذلك النظام الدور الكبير في دعم عملية الحكومة الالكترونية من خلال اظهار تفاصيل الشحنة وتحديد مسارها بدءاً من نقطه الشروع في المنفذ الحدودي الى الجهة المستفيدة”.

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