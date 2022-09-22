إلى جميع المدخنين.. تطور علمي يمنع الإصابة بسرطان الرئة

2022/09/22 | 19:26 - المصدر: موقع دينار

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغلب الأشخاص الذين يصابون بسرطان الرئة، كان بوسعهم أن يتفادوا المرض الخبيث، لو أنهم أقلعوا عن عادة التدخين السيئة أو حتى خففوا منها.

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