اعتقال 52 مطلوبًا ومخالفاً و ضبط عجلات مخالفة في ذي قار 



اعتقال 52 مطلوبًا ومخالفاً و ضبط عجلات مخالفة في ذي قار 
2022/09/22 | 19:32 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية
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