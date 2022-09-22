قد تعود المياه الى مجاريها.. الإطار: لقاء الصدر بالوفد الثلاثي مساء اليوم او غد الجمعة

2022/09/22 | 19:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

توقع القيادي في تحالف الفتح مختار الموسوي، الخميس، توجه الوفد الثلاثي المشكل من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني ورئيس تحالف الفتح هادي العامري نحو الحنانة للقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مساء اليوم.وقال الموسوي في حديث لـ (بغداد اليوم) ان " الوفد الثلاثي المكون من زعيم التحالف هادي العامري ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني سيلتقي زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر غدا في الحنانة".

وتابع ان ""جميع المعطيات تبين ان الوفد قد يلتقي اليوم بالصدر او قد يكون اللقاء يوم غد الجمعة، حيث سيكون الدافع الرئيسي لمسيرة تشكيل الحكومة المقبلة الى الأمام"، مبينا أن "الخلافات مازالت مستمرة لذلك على الجميع اللجوء الى الحوار لانهاء الانسداد والمضي في تشكيل الحكومة".

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