شاهد بالفيديو.. رافد العطواني: اجتماع السوداني ببعض النواب في البرلمان غير دستوري ومعيب | هيفاء الحسيني



شاهد بالفيديو.. رافد العطواني: اجتماع السوداني ببعض النواب في البرلمان غير دستوري ومعيب | هيفاء الحسيني
2022/09/22 | 19:35 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: _DD1RtTQDNY

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