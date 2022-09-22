شاهد بالفيديو.. بلقاء تلفزيوني.. لحظة إغماء طالبة أثناء مطالبتها بالدور التكميلي الثالث

2022/09/22 | 19:35 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بلقاء تلفزيوني.. لحظة إغماء طالبة أثناء مطالبتها بالدور التكميلي الثالث) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: CJuIMqOkSrY
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بلقاء تلفزيوني.. لحظة إغماء طالبة أثناء مطالبتها بالدور التكميلي الثالث) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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