لمعرفة وجهتها.. نظام تعقب (GPS) للشاحنات الداخلة إلى البلاد

2022/09/22 | 19:36 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتحديد مسارها ابتداء من نقطه الشروع في المنفذ الحدودي الى الجهة المستفيدة.

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