2022/09/22 | 19:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الخميس، دول العالم إلى محاسبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية غزوه لأوكرانيا، وذلك في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حضرته روسيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلينكن: لن ندع بوتين يفلت من المحاسبة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بلينكن: لن ندع بوتين يفلت من المحاسبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).