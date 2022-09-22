الكاظمي و ستولتنبرغ يبحثان سبل تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين العراق ودول حلف الناتو

2022/09/22 | 19:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، في نيويورك، مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ تعزيز التعاون العسكري بين العراق وحلف الناتو.وذكر بيان لمكتبه الاعلامي تلقاه/المركز الخبري الوطني/،أن “الكاظمي […]

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