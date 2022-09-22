2022/09/22 | 20:01 - المصدر: موقع دينار

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الذكاء الاصطناعي يخلق صورا للأميرة ديانا، فيما لو كانت حاضرة معنا في هذا الوقت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الذكاء الاصطناعي يصوّر شكل الأميرة ديانا لو كانت على قيد الحياة) نشر أولاً على موقع (موقع دينار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الذكاء الاصطناعي يصوّر شكل الأميرة ديانا لو كانت على قيد الحياة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع دينار).