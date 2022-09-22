الكاظمي وستولتنبرغ يبحثان تعزيز التعاون العسكري بين العراق والناتو

2022/09/22 | 20:02 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 22 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس 09/22/2022، في نيويورك، مع...

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