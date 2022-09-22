الصدر ينوه عن “خروقات” ابعدت المسلمين عن رسول الله

2022/09/22 | 20:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نوه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الخميس، عن “خروقات” ابتعدت المسلمين عن رسول الله (ص)، فيما دعا إلى إحياء ذكرى وفاة الرسول الأعظم بما يليق بمكانته.

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