الدفاع المدني تنقذ عائلة وتخمد حريقاً بدار تراثي قديم وسط بغداد

2022/09/22 | 20:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اخمدت فرق الدفاع المدني ، حادث حريق كبير اندلع داخل دار تراثي قديم مشيد من الخشب والطابوق يحتوي على شناشيل خشبية تراثية بالتزامن مع إنقاذ عائلة من داخل الدار قرب الحضرة القادرية وسط بغداد.

واستنفرت فرق الدفاع المدني، بحسب بيان صحفي، “وطوقت النيران من أربع محاور لتمنع امتداد الحريق إلى الشواغر التراثيه القديمة الملاصقة لموقع الحادث مع تنفيذ عمليات الاقتحام المباشر والدخول وسط الدار المحترق لإنقاذ عائلة على الرغم من تساقط أجزاء البناء المتهالكة على رجال الدفاع المدني لكن اصرارهم اتى بإنقاذ العائلة وانهاء الحادث دون تسجيل إصابات بشرية”.

وتابع البيان “على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق وأستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات وتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل الدار التراثي القديم.

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