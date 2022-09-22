مانشستر يونايتد يسجّل خسائر بقيمة 132 مليون يورو

2022/09/22 | 20:08 - المصدر: موقع دينار

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مانشستر يونايتد سجل خسارة صافية قدرها 132.2 مليون يورو في السنة المالية 2021-2022

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