في أعلى زيادة خلال قرن.. ارتفاع أصحاب الملايين حول العالم

2022/09/22 | 20:24 - المصدر: موقع دينار

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصحاب الملايين في العالم ارتفع العام الماضي بنحو 5.2 مليون شخص، نصفهم تقريبا في الولايات المتحدة الأمريكية.

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