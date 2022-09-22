توقعات بموجة امطار شمال العراق وتستمر حتى الجمعة

2022/09/22 | 20:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

توقع المتنبئ الجوي صادق العطية، اليوم الخميس، موجة امطار تطال المحافظات الشمالية تستمر لغاية الجمعة.

وقال العطية في تدوينه له بالفيسبوك وتابعتها (بغداد اليوم)، ان "حالة من عدم الاستقرار تستمر وهطول زخات من الامطار هذه الليلة لغاية صباح الجمعة في مناطق متفرقة من مدن شمال البلاد".

واضاف ان "الامطار تتركز في محافظات السليمانية واربيل ودهوك".

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