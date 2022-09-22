2022/09/22 | 20:30 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: V1G2uI2hJpA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مانشيت أحمر | المستقلون في العراق ... عين على الحكومة الجديدة واخرى على المعارضة) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مانشيت أحمر | المستقلون في العراق ... عين على الحكومة الجديدة واخرى على المعارضة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).