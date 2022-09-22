تطور الاحتجاجات في إيران.. أمريكا والحرس الثوري يدخلان على الخط

2022/09/22 | 20:30 - المصدر: موقع دينار

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وانفجر غضب شعبي في مختلف المدن الإيرانية أسفر عن سقوط عشرات المتظاهرين في مواجهات مع الشرطة، منذ أن أعلنت السلطات، الجمعة، وفاة الشابة أميني البالغة من العمر 22 عاماً، وهي من منطقة كردستان في شمال غرب إيران.

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