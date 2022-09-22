وفاة 15 مهاجرا غرقا قبالة الساحل السوري

2022/09/22 | 20:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النقل السورية، الخميس، العثور على 15 شخصا متوفين قبالة الشواطئ السورية، بعد أيام على انطلاق زورقهم من شمال لبنان.

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