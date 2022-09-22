مستثمر شهير: الأسوأ لم يأت بعد

2022/09/22 | 20:38 - المصدر: موقع دينار

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر المستثمر الشهير لدى وول ستريت، كارل إيكان، تحذيرًا ينذر بالسوء للمستثمرين، قائلاً إن: "الأسوأ لم يأت بعد".

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