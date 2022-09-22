وفاة نزيل إثر عارض صحي داخل سجن الناصرية المركزي

2022/09/22 | 20:38 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، بوفاة نزيل جديد داخل سجن الناصرية المركزي.

وذكر المصدر، أن “نزيلاً من أهالي منطقة الغزالية في العاصمة بغداد، يبلغ من العمر 38 عاما ومحكوماً بالإعدام شنقا حتى الموت وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب توفي داخل سجن الناصرية المركزي (سجن الحوت) جنوبي غربي المحافظة”.

وأوضح المصدر، أن “سبب وفاة النزيل يعود لإصابته بعارض صحي مفاجئ، لم يفلح معه النقل للمستشفى التركي لغرض العلاج”.

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