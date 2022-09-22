غداً.. يسدل الستار على مسيرة أسطورة التنس روجر فيدرر

2022/09/22 | 20:38 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ساعات قليلة تفصل عالم الرياضة، عن حدث استثنائي عندما يسدل الستار مساء غد الجمعة، على مسيرة أسطورة التنس السويسري روجر فيدرر.

واختار فيدرر أن يودع ملاعب التنس بمباراة زوجي مع الإسباني رافائيل نادال، في إطار بطولة كأس ليفر في لندن.

وسيخوض فيدرر ونادال المباراة أمام الثنائي الأمريكي جاك سوك وفرانسيس تيافو.

وبدأ فيدرر الإستعداد للمباراة بحصة تدريبية مع زميله نادال، مساء اليوم الخميس، واكتظت مدرجات الملعب بالجماهير لمشاهدة التدريب التاريخي الأخير الذي جمع الرباعي التاريخي “فيدرر، نادال، ديوكوفيتش، موراي”.

وكان فيدرر، المتوج بـ20 لقباً للجراند سلام، قد وصل لندن الإثنين الماضي، قبل أن يحضر مؤتمراً صحفياً أوضح فيه أسباب اعتزاله وهو في الـ41 من عمره.

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