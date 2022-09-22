2022/09/22 | 20:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن- طهران -الزمان -(أ ف ب) – حجبت السلطات الايرانية شبكات التواصل الاجتماعي في اعقاب الاحتجاجات المندلعة منذ خمسة ايام ، اعلنت واشنطن الخميس فرض عقوبات اقتصادية على شرطة الاخلاق الايرانية والعديد من المسؤولين الامنيين لممارستهم “العنف بحق المتظاهرين” وكذلك على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني بعد اعتقالها.واعلنت وزيرة الخزانة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حجب شبكات تواصل اجتماعي في ايران وعقوبات أميركية على شرطة الأخلاق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حجب شبكات تواصل اجتماعي في ايران وعقوبات أميركية على شرطة الأخلاق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).