2022/09/22 | 20:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أُم براء..



تُحارب الفقر بـ”المخبازة” وتوجه رسالة للنساء العاطلات: “كوني قوية لأن الحياة صعبة بدون عمل” المركز الخبري الوطني.

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