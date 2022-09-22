2022/09/22 | 20:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني نجحت فرق الدفاع المدني ، اليوم الخميس، بإخماد حادث حريق كبير اندلع داخل دار تراثي قديم مشيد من الخشب والطابوق يحتوي على شناشيل خشبية تراثية بالتزامن مع إنقاذ عائلة من داخل الدار […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدفاع المدني: اخماد حريق بدار قديم وانقاذ عائلة وسط بغداد المركز الخبري الوطني.

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