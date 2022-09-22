النفط يلتقط انفاسه

2022/09/22 | 20:42 - المصدر: موقع دينار

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعافت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعدما تراجعت 1%، في الجلسة السابقة

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