صراخ ولكمات.. كاميرا ترصد ما فعله رجل عندما حاولت شرطية إيقافه

2022/09/22 | 20:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُظهر لقطات كاميرا مثبته داخل سيارة تابعة لشرطة مدينة ويلوبي في ولاية أوهايو الأمريكية مواجهة بين ضابطة شرطة ورجل رفض الانصياع لأوامرها بعد توقيفه بسبب قيادته بسرعة تجاوزت الحد المسموح به على الطريق، ودارت مواجهة جسدية بين الشرطية والرجل الذي يبلغ من العمر 64 عامًا، حتى تدخل عدد من المارة للمساعدة في القبض عليه.

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