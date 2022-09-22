المحافظات التي قررت تعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل

2022/09/22 | 21:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اعلنت الادارات المحلية في خمس محافظات تعطيل الدوام الرسمي يوم الاحد المقبل في الدوائر كافة لإحياء ذكرى وفاة الرسول "ص".

وبحسب البيانات الرسمية الإدارات فان محافظات ميسان والنجف و كربلاء و ذي قار والبصرة عطلت الدوام الرسمي لدوائرها يوم الاحد المقبل بذكرى وفاة الرسول "ص".

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